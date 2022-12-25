مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون طقوسا تلمودية بحماية شرطة الاحتلال

اقتحم مستوطنون متطرفون، اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال.

ونقلت وسائل إعلام فلسطينية، عن مصادر مقدسية، قولها إن المستوطنين أجروا جولات استفزازية داخل باحات المسجد الأقصى، وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته.

وتزامنت الطقوس التلمودية للمتسوطنين المتطرفين في باحات المسجد الأقصى مع ثامن أيام ما يسمى "عيد الحانوكاه" اليهودي.

https://twitter.com/ShehabAgency/status/1606904509472595969?s=20&t=uVEDO1H2MaDlbbqirC0o5g

ويتعرض المسجد الأقصى بشكل يومي، عدا الجمعة والسبت، لسلسلة اقتحامات من المستوطنين المتطرفين، على فترات صباحية ومسائية، وذلك ضمن محاولات السلطات الإسرائيلية فرض مخطط التقسيم الزماني والمكاني في المسجد.