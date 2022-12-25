البابا فرانسيس ينتقد الحروب ويشير إلى الثروات الحقيقية في الحياة خلال قداس الكريسماس

انتقد البابا فرانسيس، الحروب الدائرة حول العالم خلال إقامته للقداس التقليدى عشية عيد الميلاد (الكريسماس) في كاتدرائية القديس بطرس اليوم السبت، في أول قداسات عيد الميلاد.



وقال: "الأشخاص المتعطشون في العالم للسلطة والمال يستنزفون جيرانهم، وأشقاءهم وشقيقاتهم. كم حربا هناك؟! وكم مكانا ما زال يتم سحق الكرامة والحرية فيه اليوم؟!"، إلا أنه لم يشر بالتحديد إلى حرب روسيا ضد أوكرانيا.



وكان القداس مزدحما لأول مرة منذ عامين عندمت تفشت جائحة كوفيد- 19، حيث حل 7000 ضيف على الكاتدرائية و3000 شخص آخر في الخارج في ساحة القديس بطرس.



ووصف البابا فرنسيس الضعفاء والفقراء بأنهم "الضحايا الأساسيون للجشع الإنساني".



وأضاف: "وفي عيد الميلاد الحالي أيضا، هناك بشرية تسعى بجشع إلى المال والسلطة والمتعة ولا تترك مجالا للصغار، وللعديد من الأطفال الذين لم يولدوا بعد والفقراء والأشخاص المنسيين، تماما كما كان الحال مع يسوع.. أفكر خاصة في الأطفال الذين تبتلعهم الحرب والفقر والظلم".



وترأس البابا القداس لكنه أقام معظمه جالسا إلى جانب المذبح بسبب الحالة الصحية لركبته.



وأوضح أن المسيح ولد دون رفاهية وراحة، لكن بسبب ذلك "ظهرت الثروات الحقيقية في الحياة إلى النور"، وتحديدا العلاقات بين الأشخاص .