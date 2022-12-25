أبو هولي: أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان وسوريا وغزة مأساوية





قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد أبو هولي، رئيس دائرة شؤون اللاجئين الفلسطينيين، إن أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان وسوريا وقطاع غزة تشهد حالات مأساوية وأوضاع معيشية صعبة لأسباب عديدة أهمها النقص الشديد في الخدمات المقدمة من "الأونروا".



جاء ذلك على هامش تسليمه رئاسة الجلسة الافتتاحية للدورة الـ (١٠٩) لمؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين من مدير إدارة شؤون فلسطين بوزارة الخارجية السفير أسامة خضر، والتي عقدت اليوم الأحد، في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.



وأضاف أبو هولي، أن المؤتمر ينعقد في وقت حرج سياسياً وفي ظل أحداث متسارعة يصعب التنبؤ بنتائجها وتحديات جديدة ستكون أكثر حدة وشراسة فالليكوديون والعنصريون والتلموديون يستعدون لتسلم الحكم وهم يحملون معهم برنامج حرب.



وناقش المؤتمر مستجدات أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة ونشاط الأونروا، والانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الشعب الفلسطيني واعتداءات الإحتلال على القدس.



وشارك في المؤتمر وفد دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير، برئاسة أحمد أبو هولي، ووكيل الدائرة أنور حمام، ومدير عام الإعلام والدراسات والأونروا رامي المدهون، وأمين عام اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم دواس دواس، والمستشار أول رزق الزعانين من مندوبية فلسطين بالجامعة العربية.



كما شارك في المؤتمر الدول العربية المضيفة للاجئين وهي مصر والأردن وفلسطين ولبنان، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، ومنظمة التعاون الإسلامي، والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "الأيسيسكو"، ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئ