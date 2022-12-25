استقبل وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الجزائري، يوسف شرفة، اليوم السبت بمقر الوزارة وزير التشغيل والتكوين المهني التونسي، نصر الدين النصيبي، لبحث سبل وآفاق تعزيز العلاقات.

وأفاد بيان لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بأن اللقاء شكل فرصة للطرفين لاستعراض علاقات التعاون والشراكة التي تجمع الجزائر وتونس لاسيما في مجالات العمل والتشغيل وبحث سبل وآفاق تعزيزها.

وكان الوزير التونسي قد تلقى في مستهل زيارته، توضيحات من طرف إطارات الوكالة الوطنية للتشغيل عن المدونة الجزائرية للمهن والوظائف، كما استمع والوفد المرافق له لعرض حول منحة البطالة المستحدثة بقرار من الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون لفائدة البطالين الباحثين عن العمل.

وتجدر الإشارة إلى أن زيارة نصر الدين النصيبي إلى مقر وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي جاءت على هامش زيارته للجزائر في إطار مشاركته في المؤتمر الثالث للوزراء والقيادات المسؤولة عن التعليم والتدريب المهني في الوطن العربي الذي تجري فعالياته من 24 إلى 26 ديسمبر الجاري بالجزائر.