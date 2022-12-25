رئيس الوزراء العراقي لرؤساء تحرير الصحف المصرية: مهتمون بالتجربة المصرية في بناء المدن والصناعات الصغيرة

• لا يعقل أن يكون حجم التبادل التجارى مع مصر أقل من مليار دولار

• تجاوزنا المرحلة الصعبة.. وحسنة داعش الوحيدة أنها وحّدت كل العراقيين

• جادون فى التقريب بين إيران والدول العربية المختلفة معها

• الشعب العراقى متمسك بعروبته رغم كل دعاوى التشويه والتزييف

• إيران جار ودعّمنا ضد داعش.. لكن قرارنا وطنى ولا يتدخل فيه أحد

• اللجنة الوزارية المشتركة مع الكويت تجتمع قريبا لمناقشة كل الملفات العالقة

رسالة بغداد من عماد الدين حسين:



فى السادسة بتوقيت بغداد الخامسة من مساء أمس الأول السبت التقى رئيس الوزراء العراقى محمد شياع السودانى بوفد صحفى مصرى كبير ضم رؤساء تحرير الصحف المصرية وبعض الإعلاميين المصريين برئاسة كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام.



اللقاء استمر لحوالى ٩٠ دقيقة وحضره مؤيد اللامى رئيس اتحاد الصحفيين العرب وبعض مساعدى رئيس الوزراء، وتناول كل ما يتعلق بالعلاقات المصرية ــ العراقية والأوضاع فى العراق والمنطقة. وأكد السودانى أن بلاده تجاوزت غالبية المشاكل التى حدثت بعد «التدخل الأمريكى» عام ٢٠٠٣، وتمكنت من دحر الإرهاب، وهدفها الآن تحقيق التنمية والازدهار، وأن علاقتها مع مصر والأردن متميزة وهى جادة فى تقريب وجهات النظر بين إيران والدول العربية.



وإلى نص الحوار الذى دار فى مقر رئيس الوزراء داخل المنطقة الخضراء بالعاصمة بغداد:



فى البداية قال السودانى إن هناك قواسم مشتركة عديدة لمصر والعراق خصوصا فيما يتعلق بالإسهامات المتنوعة للبلدين، اللذان يعتبران من مرتكزات الأمة العربية كما مصر من أكبر الدول الداعمة للعراق.



ونلمس من الرئيس عبدالفتاح السيسى درجة عالية من الحب والود لنا، فهو يدعو دائما للعراق والعراقيين من قلبه، وهذا هو انطباع كل المسئولين العراقيين الذين قابلوه.



هناك علاقات ثنائية متميزة، وهناك الآلية الثلاثية مع الأردن، وهى ليست موجهة ضد أحد بل تخدم الأمة العربية بأكملها.



ونقدر منهج الرئيس السيسى فى العمل الذى يعطى جداول عملية للمسئولين لإنجاز أعمالهم.

ونتمنى أن نصل إلى مرحلة التكامل العربى ولكن نحن سمعنا كثيرا عن هذا التكامل ولم نره يتحقق، لكن ومنذ تداعيات كورونا وأوكرانيا فأظن أن الاقتصاد صار هو محور الأحداث. والأمة العربية لديها موارد كثيرة بشرية ومادية ولكن المهم كيف نستغلها.



الآن هناك مشروعات فعلية بين البلدين والشراكة أيضا مع الأردن، خصوصا نقل النفط من البصرة إلى العقبة ومنها إلى سيناء وخلال شهور سيتم استكمال الربط الكهربائى، ومصر قالت مؤخرا إنها جاهزة للربط.



هناك أيضا ٣ شركات مصرية مرشحة لإنجاز ثلاثة مشروعات منها بناء مدينة سكنية فى الموصل. وهناك تواصل مع العديد من شركات القطاع الخاص المصرى، الذى نعرف قدراته جيدا.



وهناك أيضا طلب تركى بعمل مشروعات ترانزيت عبر العراق مع كل من الخليج ومع الأردن ومصر.



وعن آفاق التعاون الاقتصادى بين مصر والعراق قال السودانى إن بلاده بحاجة إلى ٣ ملايين وحدة سكنية، ومصر لديها تجارب ناجحة فى بناء المدن، ولدينا اتصالات بأكثر من رجل أعمال مصرى وبعضهم سوف يزور العراق قريبا، لدينا أيضا اهتمام بالتجربة المصرية فى بناء المدن الصناعية التى تستوعب الصناعات الصغيرة والمتوسطة. ولدينا امتيازات وتسهيلات نعتقد أنها الأفضل فى المنطقة، حيث نقدم ١٨٪ دعما لأى مادة يتم تصديرها للخارج، وحينما عرف بعض رجال الأعمال العرب ذلك، قالوا سوف نفكك مصانعنا ونأتى للعمل عندكم. والآن فإن غالبية الشركات العالمية والإقليمية موجودة عندنا.



التبادل التجارى مع مصر للأسف لا يزيد عن مليار دولار وهذا لا يصح بين بلدين عربيين كبيرين.

نقر بأن لدينا روتينا وبيروقراطية، هذا يؤثر على أداء المؤسسات والأعمال، ونعكف حاليا على مجموعة من الإجراءات لمحاربة هذا الروتين.



أضاف السودانى أن بلاده تجاوزت مسألة المؤتمرات لتشجيع الاستثمار، بل ترى أن الأفضل هو خلق قصص نجاح حتى تكون بارقة أمل للآخرين.



أضاف نحن جادون فى علاقتنا مع مصر والأردن ونريد أن نصل إلى مسافات بعيدة فى التعاون.

فى تقدير السودانى فإن العراق تجاوز المرحلة الصعبة التى أعقبت عام ٢٠٠٣ بسبب حداثة العملية الديمقراطية فى العراق، فالبلد قبلها عاش فى نظام سياسى مغلق، برئيس واحد وتليفزيون واحد وصحيفة واحدة.



وأضاف السودانى: «خرجنا بدروس كثيرة؛ إن خصوصية العراق بما فيه من مذاهب وديانات وأعراف مثّلت عامل قوة وليس عامل ضعف. قبل ٢٠٠٣ كان الجميع منصهرا؛ السنى مع الشيعى والصابئة مع المسيحية والعربى مع الكردى. وقوى الظلام حاولت ضرب هذا النسيج الواحد مستغلين بعض النعرات العرقية والمذهبية والطائفية.



لكن الحمد لله نجحنا فى ضرب كل ذلك، وداعش بكل إجرامها كان لها حسنة واحدة، أنها جعلت كل العراقيين فى خندق واحد. البعض كان يراهن على أن المعركة مع الإرهاب سوف تستمر أكثر من عشر سنوات، بل إن مجلة التايم الأمريكية كتبت وقتها تقول إن «دولة العراق المعروفة قد انتهت»، ورسمت صورة لثلاث دول طائفية وعرقية فى مكان العراق، وما حدث من تلاحم كل العراقيين أفسد هذا المخطط، فابن الجنوب قاتل فى سنجاب أقصى الشمال، فى منطقة ليست فيها ديانته أو مذهبه أو عرقيته، لكنه دافع عن الوطن الكبير، وللأسف لم نستطع أن نقدم مثل هذه القصص العظيمة للعالم أجمع.



ومنها مثلا أن إحدى الأمهات العراقيات الأميات التى قدمت خمسة من أبنائها شهداء وعندما سألتها إحدى الفضائيات عن شعورها قالت إنهم فداء الوطن.



يقول السودانى إن الشعب العراقى متمسك بعروبته، رغم كل حملات التزييف والتشويه التى جرت. ويضيف أن المظاهرات التى انطلقت عام ٢٠١٩، كانت بسبب الفشل السياسى، وأن ٩٠٪ من الشباب يبحثون عن فرص عمل. ويرفعون مطالب بضرورة العودة لشعار صنع فى العراق.



فى تقدير السودانى أيضا فإن الاختلاف السياسى الحادث فى العراق كان من النضج بحيث أن الجميع احتكم للمحكمة العليا. وهكذا جرى تشكيل الحكومة التى يترأسها من طيف سياسى واسع يصل إلى ٢٨٠ نائبا برلمانيا من أصل ٣٩٠ نائبا، واتفقنا على مبادئ عامة وعلى الملفات الخاصة بهذه المرحلة والالتزامات المطلوبة من الحكومة والبرلمان، وهكذا جاء تشكيل الحكومة الحالية قبل حوالى شهرين.



وحصيلة الاتفاق السياسى جاءت بعد توافق غالبية الأطراف والأحزاب.



ووضعنا سقفا زمنيا للالتزامات التى قدمناها للشعب وهى تتعلق بقضايا جماهيرية مُلحّة.



ولا أحد يستطيع أن يتجاوز الدستور والعراق محكوم بهذا الدستور، حيث إنه وضع الآلية للسلطات والصلاحيات. والأهم أنه صار هناك نضج وفهم للعملية السياسية لدى الجميع خاصة الأحزاب الكردية، والنظام السياسى لدينا صار ناضجا والالتزامات السياسية سقفها الدستور وبالتالى فنحن لن نقدم أى التزام خارج نطاق القانون والدستور وبصفة عامة فنحن متفائلون بالمستقبل.



وعن رؤية الحكومة العراقية لمحيطها قال السودانى، نحن أمام دولتين كبيرتين هما إيران وتركيا، والتحدى هو كيف نضبط هذه العلاقات بالشكل الذى يضمن مصلحة العراق، وأن يصل للجيران أن الابتعاد عن العراق خطر، والحمد لله أننا وصلنا إلى مرحلة علاقتنا فيها بغالبية القوى الإقليمية والدولية جيدة.



وردا على سؤال «الشروق» عن طبيعة العلاقة بين العراق وإيران وما تقوله تقارير كثيرة عن هيمنة إيرانية، قال السودانى إن هناك علاقة جيرة طبيعية وحدود طولها ١٢٠٠ كيلو متر، ومشتركات دينية واجتماعية وعشائرية، ثم إن المعارضة التى وصلت للحكم بعد عام ٢٠٠٣ كان معظمها يعيش فى إيران، التى كانت رافضة وقتها للتدخل الأمريكى، فى حين أن بعض دول المنطقة ساعدت التدخل الأمريكى والغريب أنها اصطفت ضدنا فى حين أن إيران هى التى ساعدتنا والحمد لله أعتقد أننا تجاوزنا هذه الفترة.



لكن المهم هو أن القرار الوطنى سمة كل القوى السياسية، والشارع حساس جدا تجاه ذلك. وإيران تواجه مشاكل داخلية وخارجية. نحن نحترم إيران كدولة صديقة دعّمت العراق فى أحلك الظروف.



وأتذكر أنه حينما احتلت داعش مناطق واسعة من شمال العراق، فلم نكن نملك إلا الأسلحة الخفيفة من بنادق والسيارات الهامر، فى حين كانت إمكانيات داعش كبيرة جدا. وقتها فتحت إيران لنا مخازن أسلحتها. وهو أمر لا يمكن أن يتجاهله أى سياسى عراقى.



لكن هل معنى ما سبق أن تتدخل إيران فى رسم المسار السياسى؟! الإجابة هى لا، كما يقول السودانى مضيفا: «نحن نعتز بعروبتنا، ودورنا الريادى فى المنطقة، ثم إن خطابنا واضح ونعرف أين مصلحة العراق».



وردا على سؤال «الشروق» أيضا بشأن التقارير الصحفية التى تتحدث عن توتر فى العلاقات بين العراق والكويت بشأن المشاكل الحدودية القديمة. قال السودانى إن هناك تصريحات برلمانية وإعلامية هنا وهناك. لكن على أرض الواقع هناك لجان قانونية مشتركة، ونحن نفذنا التزاماتنا، وفى زيارتى الأخيرة ولقائى مع رئيس الوزراء الكويتى اتفقنا على استئناف الاجتماعات، وفى الشهر المقبل سوف تجتمع اللجنة الوزارية المشتركة بين البلدين لبحث تطوير العلاقات وحل أى نقاط خلاف.



وردا على سؤال بشأن الدور العراقى الهادف إلى الوساطة بين إيران وبعض الدول العربية. قال السودانى إن العراق قادر بالفعل على ذلك، بل فعل ذلك، ولم ينتظر تكليفا من أحد، بل اعتبر ذلك ضرورة لتحسين العلاقات العربية الإيرانية، وبدأنا نخفّض التوترات وترتيب لقاءات، ونخطط للقاءات على مستوى الوزراء قريبا، وسعدنا باللقاءات التى تمت مؤخرا بين وزير الخارجية الإيرانى ونظرائه العرب.



ويعتقد السودانى أن القرار العربى صار الآن مركزا على فكرة الاستقرار والتنمية، وهذه منطقة حساسة. وفى فترة سيطرة داعش اضطرب العالم وقال بعض المسئولين الأوروبيين أن استقرار المنطقة يكمن فى استقرار العراق.



وفيما يتعلق بالرؤية التنموية العراقية، قال السودانى إن اقتصادنا كان بالأساس نفطيا ريعيا. أى نبيع النفط ونوزع العوائد على الناس، ولم نستثمر فى الزراعة والصناعة كما ينبغى. الآن نحن نتوجه لمعالجة هذا الخلل، وكذلك تغيير الذهنية لدى الكثيرين بأن الهدف هو الوظيفة الحكومية التى يراها كثيرون مصدرا للدخل والضمان والاستقرار.



نحن لدينا موارد كثيرة لكنها غير مستغلة لدينا النفط والغاز، لكننا نستورد الغاز لكى نشغّل محطات الكهرباء، وهذه العملية تكلفنا سنويا ما يقارب ٨ مليارات دولار ولو قمنا باستغلال ما نملكه من غاز لوفرنا هذه المليارات لإصلاح قطاعات أخرى.



فى تقدير السودانى فإن العراق يحتاج لدعم القطاع الخاص للاستثمار فى الزراعة والصناعة، وللمفارقة فإن العراق كان يصدّر الأسمدة حتى عام ١٩٨٠، والآن صرنا نستوردها.



يضيف: لدينا الآن مشاريع استراتيجية مثل ميناء الفاو، وهو ليس مجرد أرصفة، بل مدينة صناعية تكاد تكون الأكبر فى المنطقة.



ولدينا القناة الجافة التى تربطنا بأوروبا عبر تركيا وسيكون لدينا العديد من الشراكات مع دول عربية وأجنبية كثيرة.



وعن التهديدات الإرهابية قال رئيس الوزراء العراقى إن تنظيم داعش لم يعد يسيطر على أى أرض ثابتة مطلقا، لكن نخشى من الوضع المضطرب فى سوريا، فهناك ٥٧ ألفا من عوائل هذا التنظيم موجودون فى مخيم الهول والإجمالى يصل هناك إلى ٢٠٠ ألف، وهم يتكاثرون بشكل كبير سنويا، ويحدث ذلك أحيانا بطريقة غير شرعية. هذا الأمر يهدد العراق وكل المنطقة والمطلوب إعادة تفكيك هذا المخيم وتوزيع أعضائه على كل الدول.



وبشأن التهديدات التركية لسوريا قال السودانى إنها قد تؤدى فى حال اجتياح شمال سوريا إلى إعادة توزيع الإرهابيين فى سوريا والعراق مرة أخرى، وبالتالى فهناك مصلحة عراقية وعربية فى استقرار سوريا، وأنه حان الوقت لإعادة سوريا للجامعة العربية، وعلينا ألا ننتظر حلولا تأتى من السماء أو من الخارج، بل علينا أن نتحرك نحن ونأخذ زمام المبادرة.



أضاف السودانى أنه لا يوجد عربى مرتاح لما يجرى فى اليمن، وأن العراق لن يخرج عن الإجماع العربى فى القضية الفلسطينية التى هى قضية العرب المركزية.