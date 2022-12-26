صرح مجدى أبو فريخه رئيس الاتحاد المصرى لكرة السلة، أن صالة حسن مصطفى لا يوجد فيها عيوب أو سقوط جزء من المدرج.

وأوضح مجدى ابو فريخه خلال تصريحات تلنفزيونية: «جمهور الاتحاد السكندرى قام باقتحام مكان التصوير، الذى لابد من عدم التواجد فيه، وهذا الأمر أدى إلى سقوطه على بعض الجمهور».

وأشار مجدى ابو فريخه أن سيارة الاسعاف كانت متواجدة ولكن خارج الصالة و لا صحة لعدم تواجدها و كانت واحده فقط وليست ١٠ عربيات و لكن عقب حدوث الحادثة تم الاستدعاء من قبل الإسعاف.

وتابع رئيس الاتحاد المصرى لكرة السلة: «من المقرر أن تستكمل المباراة طبقا للقانون، ولكن لا يوجد قرارات إلا بعد الاطمئنان على جميع الجمهور المصاب».