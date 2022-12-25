خيري رمضان: مستشفى 57357 يضم أحدث أجهزة لعلاج السرطان بالعالم وإغلاقه سيناريو كارثي

أكد الإعلامي خيري رمضان، أن مستشفى 57357 علامة مضيئة من علامات التحدي والنجاح، قائلا: "كنت من أوائل المساهمين في بناء مستشفى 57357، وقمت بجولات محلية وعربية لجمع التبرعات للمستشفى، وإغلاق المستشفى الأول الذي يعالج الأطفال من مرضى السرطان بمثابة سيناريو كارثي وانهيار للحلم".

وأضاف الاعلامي خيري رمضان، في تعليق ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر فضائية "القاهرة والناس، مساء السبت، أن المستشفى يضم أحدث الأجهزة بالعالم فضلًا عن أفضل المراكز البحثية في العالم وساهم في علاج الآلاف من الأطفال مرضى السرطان على مدار تاريخ عمله، مؤكدا أننا في تحدي صعب ولا يجب أن نستسلم لليأس ومرضى السرطان من الأطفال آمالهم معلقة بكم.

وتابع: مش عايز أفكر في السيناريو الأسوأ المتمثل في حال إغلاق مستشفى 57357، ولكن لو أغلق مستشفى 57357 سيكون شهادة على عجز شعب وفشل، والله شهادة حق لم أرى أي وساطة أو محسوبية بالمستشفى عند استقبال الأطفال من مرضى السرطان، المستشفى صرح طبي عظيم يحترم أدمية الإنسان ويقدم خدماته لكل المرضى دون استثناء أو نظر إلى ماهية متلقي العلاج.

وأكمل لازلت أتذكر صوت طارق نور وهو يدعو الناس للتبرع لمستشفى 57357 لعلاج الأطفال بكلمات لمست قلوب المصريين، معلنا عن أن "القاهرة والناس" قادت حملة كبيرة لدعم المستشفى خلال السنوات الماضية.

وأطلق الإعلامي خيري رمضان عبر برنامج حديث القاهرة"؛ حملة "انقذوا 57357" لدعم المستشفى، وأذاع تقريرًا من داخل المستشفى معلقًا: "التقرير اللي تم إذاعته بالحلقة المفروض لازم يكون بفلوس ولكن احنا بندعم المستشفى وده دورنا، مشيرًا إلى إن إعلانات الجمعيات الخيرية والمستشفيات تكون بأسعار زهيدة وليس كما يشاع من بعض المغرضين.