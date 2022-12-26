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الهند تجدد البنية التحتية الدفاعية على الحدود مع باكستان

نيودلهي - د ب أ
نشر في: الأحد 25 ديسمبر 2022 - 11:23 م | آخر تحديث: الأحد 25 ديسمبر 2022 - 11:23 م

قال مسؤولون إن وكالات الأمن الهندية نفذت عملية تجديد كبيرة للبنية التحتية الدفاعية بما في ذلك إنشاء منحدرات لدبابات الجيش وتعزيز مخابئ أمن الحدود على طول الحدود الدولية مع باكستان، منذ أن أعلن الجانبان وقف إطلاق النار العسكري في عام 2021.

وتم الانتهاء مؤخرا من المرحلة الأولى من تجديد البنية التحتية وإنشاء بعض الهياكل الجديدة على امتداد 26 كيلومترا على طول الجبهة في جامو بينما يتم تنفيذ 33 كيلومترا أخرى في نفس المنطقة، حسبما ذكرت مصادر رسمية طلبت عدم الكشف عن هويتها من لوكالة "برس تراست أوف إنديا" الهندية التى بثت الخبراليوم الأحد.

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