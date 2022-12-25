مستوى الملء في خزانات الغاز الألمانية يرتفع لليوم الثالث على التوالي

ساعد الطقس المعتدل نسبيا في ألمانيا على تخزين الغاز الطبيعي مرة أخرى.

وأفادت البيانات الصادرة من الاتحاد الأوروبي لخزانات الغاز "جي آي إي" في بروكسل، اليوم الأحد، بأن مستوى الملء في كل الخزانات وصل أول أمس الجمعة إلى 87.59% من الحد الأقصى بزيادة بمقدار 0.15 نقطة مئوية، ليسجل مستوى الملء في خزانات الغاز الألمانية ارتفاعا لليوم الثالث على التوالي.

كان طقس متجمد ساد أنحاء واسعة في ألمانيا منتصف الشهر الجاري الأمر الذي كان له تأثير مباشر على مستويات الملء في الخزانات حيث انخفضت هذه المستويات في الفترة بين 12 و15 من الشهر الجاري أربع مرات متتالية بمقدار يزيد عن نقطة مئوية في كل مرة.

ومن غير المتوقع مبدئيا حدوث موجة برودة أخرى.

يذكر أن ألمانيا تحاول منذ وقف توريد الغاز الروسي أن تجد بديلا لهذا الغاز من مصادر أخرى. ومن المنتظر أن تستعين ألمانيا في ذلك بمحطات عائمة لاستيراد الغاز المسال، ومع ذلك دأبت الحكومة الألمانية والوكالة الاتحادية للشبكات على دعوة المستهلكين والشركات إلى ترشيد استهلاك الغاز حتى لا تكون هناك حاجة إلى تقنينه.