الإسكندرية: سقوط قطع ثلجية لأول مرة منذ موسم الشتاء

شهدت مدينة الإسكندرية، اليوم الأحد، سقوط أمطار غزيرة رعدية وسقوط قطع ثلجية لأول مرة منذ بداية موسم النوات، تزامنا مع المنخفض الجوي الذى تمر به مدينة الإسكندرية مصحوب برياح شديدة جنوبية غربية وانخفاض في درجات الحرارة وارتفاع في موج البحر إلي أكثر من مترين، وفقا لتقرير صادر عن غرفة الأمطار بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية.

وناشدت محافظة الإسكندرية، في بيان اليوم الأحد، المواطنين، بضرورة اتباع التعليمات للحفاظ على سلامتهم من خلال توخي الحذر في القيادة أثناء هطول الأمطار، وعدم القيادة سوى في الضرورة القصوى بحذر شديد، وتقليل التحرك بالسيارات، للسماح لسيارت رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر، وتجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى ٦٠ كم، ‏والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد، وعدم ‏الوقوف أسفل البلكونات القديمة المتهالكة، وعدم ‏البقاء في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق، وعدم ‏الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية ‏أثناء حدوث البرق؛ تجنبا لخطر الصعق، وعدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار، وعدم ركن السيارات تحت أو في أماكن احتمال سقوط الأشجار.

وأعلنت المحافظة، عن أرقام غرف الطوارئ والخطوط الساخنة لتلقي بلاغات المواطنين بمحافظة الإسكندرية وهي غرفة عمليات المحافظة على مدار 24 ساعة للشكاوى الطارئة والعاجلة: على الخط الساخن 114 من التليفون الأرضي، أو الخط الساخن لشركة الصرف الصحي 175، الخط الساخن لشركة مياه الشرب 125.