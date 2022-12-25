رئيس مجلس الشيوخ يفتتح الجلسة العامة لاستكمال مناقشة صندوق مصر الرقمية

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افتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، والتي تحمل في أجندتها استئناف مناقشة مشروع قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية المقدم من الحكومة.

جاء نص مشروع القانون متمثلا في تشكيل مجلس إدارة صندوق مصر الرقمية، وفقا لما جاء في المادة (5) على:

يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية عدد من الوزراء.

وجاء في نص المادة (6) من مشروع القانون: يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.

ويكون اجتماعه صحيحًا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر قرارته بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

ولمجلس الإدارة أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود.