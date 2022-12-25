شركة للطاقة بجنوب شرقي أمريكا تطالب المستهلكين بترشيد الطاقة وسط طقس قارس البرودة



طلبت شركة للطاقة في جنوب شرقي الولايات المتحدة، من المستهلكين، ترشيد الطاقة لخفض الضغط على شبكة الكهرباء.



وقالت "دومينيون انرجي"، في بيان، إنها طلبت بوجه خاص من المستهلكين في ولايتي فيرجينيا ونورث كارولينا بالحفاظ على الطاقة، بعد أن تسبب الطقس القارس في ارتفاع الطلب خلال عطلات عيد الميلاد.



وتشهد "دومينيون انرجي" وشركات طاقة أخرى طلبا مرتفعا على النظام الكهربائي الذي سيستمر للأيام القليلة المقبلة.



وتمت مطالبة المستهلكين بخفض استخدامهم للطاقة خلال تلك الأيام القليلة المقبلة، للمساهمة في حماية استقرار النظام الكهربائي.



وبسبب الطقس شديد البرودة الذي تسبب في زيادة الطلب ونقص الكهرباء المتاحة في منطقة جنوب شرقى البلاد، اضطرت الشركة إلى قطع الخدمة عن حوالي 500 ألف مستهلك، للحفاظ على شبكة الطاقة ومنع حدوث مزيد من الانقطاعات.



وقالت "دومينيون" إنه تم حاليا استعادة الكهرباء.



كما أعادت الشركة الكهرباء إلى حوالي 40 ألف مستهلك، عانوا من انقطاعات للكهرباء جراء رياح عاتية يوم الجمعة الماضي.