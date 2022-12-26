 جمهور كارمن سليمان يحتفل بأعياد الميلاد معها في كواليس ياما في الجراب يا حاوي - بوابة الشروق
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جمهور كارمن سليمان يحتفل بأعياد الميلاد معها في كواليس ياما في الجراب يا حاوي


نشر في: الأحد 25 ديسمبر 2022 - 11:53 م | آخر تحديث: الأحد 25 ديسمبر 2022 - 11:53 م

احتفل جمهور الفنانة كارمن سليمان، معها بعيد الميلاد في كواليس عرضها المسرحي "يا ما في الجراب يا حاوي"، والذي تلعب كارمن بطولته النسائية.

والعمل من بطولة النجم الكبير يحيى الفخراني، ويشاركهما البطولة كل من الفنانين محمد الشرنوبي وشريف الدسوقي وسما إبراهيم وناصر سيف ولبنى ونس، وهو من تأليف بيرم التونسي وألحان محمود الشريف وإخراج مجدي الهواري، وتلقى نجاحا جماهيريا ونقديا كبيرا للعام الثاني على التوالي.

وتعمل كارمن حاليا على اختيار أغاني جديدة لها.

وكانت آخر أعمالها الناجحة غنائها لتتر مسلسل "أعمل إيه" بطولة خالد الصاوي وصابرين.

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