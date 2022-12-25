 رئيس شعبة الدخان: نبحث مع 51 مصنعًا وشركة سبل دعم مستشفى 57357 - بوابة الشروق
الأحد 25 ديسمبر 2022 6:23 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما تقييمك لتنظيم قطر لبطولة كأس العالم الحالية؟


النتـائـج تصويت

رئيس شعبة الدخان: نبحث مع 51 مصنعًا وشركة سبل دعم مستشفى 57357

خالد حسام الدين
نشر في: الأحد 25 ديسمبر 2022 - 4:49 ص | آخر تحديث: الأحد 25 ديسمبر 2022 - 4:49 ص

قال أسامة الشاهد، رجل الاقتصاد، إن مستشفى 57357 يقدم خدماته بمستوى عالمي ويجب أن يستمر لتقديم الخدمة المميزة لمرضى السرطان من الأطفال على مستوى الجمهورية.

وأشار أسامة الشاهد، خلال مداخلته الهاتفية لبرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، عبر فضائية "القاهرة والناس، مساء السبت، إلى دعم مستشفى 57357 من خلال تبرعه بمبلغ 100 ألف جنيه، مطالبًا وزارة التضامن الاجتماعي بضرورة المساهمة لدعم المستشفى.

وبدوره، أكد إبراهيم إمبابى، رئيس الشعبة العامة للدخان والسجائر باتحاد الصناعات المصرية، على حرص الشعبة على تقديم كل الدعم لاستمرار عمل مستشفى 57357 وعدم إغلاقة، مشيرًا إلى أنه قام بدعوة مسؤولين عن 51 مصنعًا وشركة ضمن شعبة الدخان لبحث سبل الدعم المتاحة لمستشفى 57357.

وأعلن رئيس الشعبة العامة للدخان، خلال مداخلته ببرنامج "حديث القاهرة"، عن تبرعه وأسرته بمبلغ 200 ألف جنيه دعمًا لمستشفى 57357 خلال ازمته الراهنة

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك