الأوقاف: توفير مليون شنطة لدعم الأسر الأكثر احتياجا قبل شهر رمضان

قال المتحدث باسم وزارة الأوقاف، الدكتور عبد الله حسين، إنه سيتم توفير مليون "شنطة" لدعم الأسر الأكثر احتياجا، قبيل شهر رمضان المبارك .

وأضاف متحدث الوزارة - خلال اتصال هاتفي مع برنامج "آخر النهار"الذى يقدمه الإعلامي محمد الباز، المذاع عبر فضائية (النهار)، مساء اليوم /السبت/ - أنه سيتم توزيع 300 طن من اللحوم من صكوك الأضاحي، قبل بداية شهر رمضان المعظم بثلاثة أيام.

وأشار إلى أنه سيتم ايضا التنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية لتوفير السلع الغذائية المكونة للشنط الرمضانية، كما سيتم التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي؛ لتوزيع هذه "الشنط" على الأسر الأكثر احتياجا.