علاء عابد: مصر تخطو خطوات جادة لأول مرة في عهد الرئيس السيسي نحو التنمية وستستمر في طريقها للبناء

قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن العالم يشهد حالة اقتصادية صعبة بسبب ما حدث في جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، وبالرغم من الظروف العالمية التي يمر بها العالم، إلا أن مصر تخطو خطوات جادة لأول مرة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو التنمية وستستمر في طريقها للبناء والتنمية.



جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم؛ لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة، الأول مشروع قانون بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال، وصيانة وإعادة تسليم محطة حاويات بالرصيف 100 بميناء الدخيلة- الإسكندرية، ومشروع القانون الثاني بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة حاويات بميناء العين السخنة.



وقال عابد إن مصر دولة مؤسسات، ومجلس النواب المصري برئاسة المستشار الجليل حنفي جبالي لا تقبل أن تصل مؤسسة قومية إلى مستوى أقل مما هي عليه.



وشبه عابد الشائعات التي يتم بثها من خلال الإعلام المضاد والموجه ضد الدولة المصرية، بالسم الذي يتم وضعه للمشاهد، مؤكدا أن الشعب المصري قادر على مواجهة تلك الشائعات وعدم الانصات إليها.



وقال إن وزارة النقل منوط بها أن تسابق الزمن؛ للانتهاء من المشروعات القومية التي تقوم بها، خاصة في ظل الإشاعات المغرضة التي تروجها جماعات الشر.