دبلوماسي أممي يدعو ألمانيا ودول الغرب إلى إعادة فتح سفاراتها بكابول

دعا نائب ممثل الأمم المتحدة في أفغانستان لإعادة فتح سفارات ألمانيا وغيرها من دول الغرب في العاصمة الأفغانية كابول.



وقال ماركوس بوتسل لشبكة التحرير الصحفي بألمانيا في تصريحات تم نشرها اليوم الأحد: "مناشدتي هي أن يتم تمثيل عدد أكبر من دول الغرب هنا من جديد".



وأضاف أنه يمكن تقييم الوضع على نحو أفضل عندما يكون المرء في البلاد، وقال إن ألمانيا وغيرها من دول الغرب الأخرى لديها مصالح في أفغانستان، وشدد على أنه يجب ألا يتم نسيان ذلك.



يذكر أن دول الغرب أغلقت سفاراتها وأجلت أفرادها بعد استيلاء جماعة طالبان على السلطة في أغسطس عام 2021.



وتابع بوتسل، وهو دبلوماسي ألماني: "فتح السفارات يجب ألا يرتبط بالاعتراف بنظام طالبان"، مؤكدا أن للغرب مصلحة في تحقيق الاستقرار بأفغانسان، بحيث لا ينتشر بها تنظيم الدولة الإسلامية ولا يتم زراعة مخدرات هناك.



وأضاف أن الغرب لديه مصلحة أيضا بتوفير أفق مستقبلية للمواطنين في أفغانستان، "كي لا تتكرر موجة لاجئين كالتي رأيناها في عام 2015"، وأشار إلى أن كل ذلك يعد مصالح تستحق العمل لأجلها والوجود في البلاد لأجلها.



ووصف بوتسل الوضع الإنساني في أفغانستان بأنه "حرج"، وأعرب عن استيائه من مواجهة "مأزق" في الوقت الراهن، موضحا أنه من ناحية ليس هناك رغبة في دعم نظام الحكم بأفغانستان، ومن ناحية أخرى ليس هناك رغبة في ترك المواطنين هناك بمفردهم.



ولفت إلى رصد تراجع في الاستعداد لمساعدة أفغانستان على المستوى الدولي، في الوقت الذي تتفاقم به الأزمة، وقال: "ومن خلال الإجراءات الصارمة (التي اتخذتها أفغانستان) التي رأيناها مؤخرا، فإن طالبان لا تجعل الأمر يسيرا على الدول المانحة".