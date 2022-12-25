أوكرانيا: مصرع ثلاثة من عمال الطوارئ أثناء إزالة الألغام في منطقة خيرسون

لقى ثلاثة موظفين من مكتب خدمة الطوارئ الحكومية الأوكرانية حتفهم في منطقة جيتومير، إثر انفجار لغم أثناء مهمة إزالة الألغام في منطقة "خيرسون" الليلة الماضية.

وذكر مكتب خدمة الطوارئ الحكومية الأوكرانية - في بيان نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية - أن إثنين من العمال لقيا مصرعهما في مكان الانفجار، بينما توفي الثالث متأثرا بجروحه وهو في طريقه إلى المستشفى.

وأشار البيان إلى أن الثلاثة كانوا ضمن فريق وحدة الطوارئ والإنقاذ الخاصة التابعة لدائرة الطوارئ الحكومية الأوكرانية في منطقة جيتومير، حيث يساهمون في مهمة إزالة الألغام من أراضي منطقة خيرسون المحررة من القوات الروسية.

من ناحية أخرى، أعلنت سلطات جمهورية لوجانسك اليوم /الأحد/ مقتل مدنيين إثنين جراء قصف أوكراني استهدف "مدينة كريمينايا".

وأضافت السلطات ـ حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية ـ أن القصف من الجانب الأوكراني تم باستخدام صواريخ "هيمارس" الأمريكية وأسفر أيضا عن تدمير مخزن للحبوب.

ومن جانبها، أعلنت السلطات في دونيتسك إصابة طفلة وهدم منشأتين طبيتين وروضة أطفال وبعض المنازل السكنية إثر قصف أوكراني على المدينة.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها أي خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.