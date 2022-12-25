تقرير: غرق مناطق واسعة جنوبي قطاع غزة بعد فتح إسرائيل السدود المائية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أغرقت السلطات الإسرائيلية ليلة السبت-الأحد، عشرات المنازل ومئات الدونمات الزراعية شرقي قطاع غزة، جراء فتحها "ممرات" مياه الأمطار المقامة خلف الشريط الحدودي بشرق غزة.

ونقلت وكالة "معا" الإخبارية الفلسطينية عن مصدر محلي قوله: "بأن سلطات الاحتلال قامت بإغراق عشرات المنازل ومئات الدونمات الزراعية شرق مدينة غزة ووسط قطاع غزة، بعد فتحها "ممرات" مياه الأمطار صوب الأراضي الزراعية والمناطق المنخفضة".

وأكد المصدر أن المياه غمرت منازل في أحياء بمدينة غزة ومدينة دير البلح ومنطقة الزوايدة والبريج والنصيرات وسط القطاع، ومناطق شرق خان يونس، وشوارع رئيسية، وتكبد العديد من المزارعين خسائر مادية كبيرة وإلحاق أضرار مباشرة في أراضيهم

وأطلق مئات الفلسطينيين في قطاع غزة الليلة نداء استغاثة الليلة، وفق منظمات حقوقية ومدنية، وحذروا من وقوع كارثة إنسانية وبيئية، جراء غرق عشرات المنازل، وأراضٍ زراعية بجنوب القطاع، وذلك بعد تدفق مياه السدود والأودية التي فتحتها القوات الإسرائيلية.