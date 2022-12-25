فاز المصري على الإسماعيلي بهدف، في الجولة التاسعة من الدوري، ليخرج الفريق البورسعيدي من نفق مظلم بعد شهرين بدون انتصارات.

سجل محمد عبد اللطيف جريندو في الدقيقة 8.

رفع المصري رصيده إلى 11 نقطة في المركز التاسع، بعدما انتصاره الثاني في الدوري والأول منذ الفوز على إنبي بالجولة الثالثة في 29 أكتوبر الماضي.

أما الإسماعيلي، فلم يهنأ بفوزه الأول في الدوري أمام إنبي في الجولة الماضية، ليتلقى الدراويش الخسارة الخامسة هذا الموسم، ليتجمد رصيدهم عند 6 نقاط في المركز 16.

بادر الفريق المصري بالمحاولات الهجومية في وقت مبكر بتسديدة للجزائري عبد الرحيم دغموم بجوار القائم.

لم ينتبه الدراويش للخطر، ليتلقى مرماهم هدفا سجله محمد عبد اللطيف جريندو بعد تمريرة رائعة من إلياس الجلاسي.

حاول الإسماعيلي ومدربه أيمن الجمل امتصاص هذه الصدمة، والسعي لإدراك التعادل، إلا أن محاولات أبرز لاعبيه صالح جمعة وأحمد مدبولي وياو أنور وباسم مرسي، لم تكن كافية لهز شباك المصري.

بل كاد الفريق البورسعيدي أن يضيف هدفا ثانيا في الدقيقة 39، حيث أضاع "دغموم" انفرادا تاما بتسديد الكرة في جسد حارس الإسماعيلي محمود كوكو.

تحرك أيمن الجمل مدرب الإسماعيلي بعد ربع ساعة لتنشيط الصفوف بـ3 تبديلات دفعة واحدة بإشراك فراس شواط ومحمد مخلوف ومحمود شبراوي مكان أحمد مدبولي وباسم مرسي وعماد حمدي.

سار اللقاء كر وفر بين الفريقين، وعاب المصري تهور لاعبيه مما كلف الفريق 5 إنذارات، وإكمال اللقاء بنقص عددي بعد طرد إسلام أبو سليمة في الدقيقة 70.

صمد المصري وسط النقص العددي بفضل حيوية البدلاء الذين شاركوا في الشوط الثاني، فريد شوقي وعمرو طارق وأسامة الجزار.

في المقابل، لم يكن البديلان حازم مرسي وأحمد محسن أفضل حالا من محمد الدسوقي وحمدي النقاز بصفوف الإسماعيلي، ليستعيد المصري ذاكرة الانتصارات بعد غياب طويل.