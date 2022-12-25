إريكسن: مانشستر يونايتد عليه أن يثبت أحقيته في العودة للفوز بالألقاب

أكد الدنماركي الدولي كريستيان إريكسن نجم خط وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي، أن فريقه ينبغي أن يثبت أحقيته في الفوز بالألقاب.

وفاز مانشستر على بيرنلي بهدفين دون رد يوم الأربعاء الماضي ليبلغ دور الثمانية لكأس رابطة المحترفين الإنجليزية في أول مباراة له منذ انتهاء كأس العالم.

ويلتقي مانشستر في مباراة التالية بكأس الرابطة مع تشارلتون اتلتيك المنافس بالدرجة الثالثة، كما يلتقي مع برشلونة الإسباني في الدوري الأوروبي في الوقت الذي سيبدأ فيه مشواره في كأس الاتحاد الإنجليزي بملاقاة إيفرتون الشهر المقبل.

ولم يفز مانشستر بأي لقب منذ تتويجه بالدوري الأوروبي في موسم 2016 /2017.

وقال إريكسن لإذاعة "توك سبورت" مساء السبت: "مرت عدة أعوام منذ الفوز بأخر لقب". وأضاف "هدفنا التركيز على كل بطولة ونرى إلى أين سنصل في النهاية".

وأشار اللاعب الدنماركي: "لم يتم الإشارة بشكل محدد إلى المباريات التي نريد الفوز بها، ولكن جميع اللاعبين يرغبون في الفوز بأكبر عدد ممكن من المباريات".

وأوضح: "لتحقيق ذلك علينا أولا أن نثبت أحقيتنا في التواجد في هذه المكانة، الأمر يتعلق بكل البطولات، مثلما شاهدنا أمام بيرنلي، حتى كأس رابطة المحترفين مهمة بالنسبة لنا".