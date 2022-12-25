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أوساط اقتصادية ألمانية تدعو لتسهيل قواعد الهجرة إلى برلين

د ب أ
نشر في: الأحد 25 ديسمبر 2022 - 10:13 ص | آخر تحديث: الأحد 25 ديسمبر 2022 - 10:13 ص

دعت أوساط اقتصادية بارزة بألمانيا لتسهيل قواعد الهجرة في ظل النقص الكبير في العمالة المتخصصة بألمانيا.

وقال رئيس غرفة الصناعة والتجارة الألمانية، بيتر أدريان، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بالعاصمة برلين: "لدينا في ألمانيا صعوبات كبيرة في التوسع في شركات، لأننا نفتقر ببساطة للعمالة الماهرة".

وقال الأمين العام للاتحاد المركزي للصناعات اليدوية، هولجر شفانيكه، لـ (د.ب.أ) إن هناك حاليا نحو 250 ألف وظيفة شاغرة في الحرف اليدوية وحدها، وتابع: "إننا في حاجة ملحة لكوادر متخصصة".

وأضاف أدريان: "لا يزال هناك عوائق كثيرة في الطريق أمام هجرة الكوادر المتخصصة"، وشدد على ضرورة عدم تعقيد الإجراءات عبر القنصليات والسفارات في خارج ألمانيا.

وقال شفانيكه: "يستغرق استخراج تأشيرات وقتا طويلا؛ لأن القنصليات مثقلة الكاهل".

وأشار إلى أنه لا يزال يتم عمل الكثير من الأمور يدويا.

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