توريد 43209 طن أرز بكفر الشيخ

أكد عادل الهابط مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ والمتحدث الرسمي للمديرية، أنه تم توريد حتى اليوم الأحد 43209 طن أرز بكفر الشيخ بـ21 موقعا تابعا للجهات المسوقة التابعة لكل من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعي المصري وقطاع مضارب كفر الشيخ.

وأضاف الهابط: هناك متابعة من اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية، حيث تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية برئاسة المحاسب عماد عبد الغني حبيب وكيل وزارة التموين لمتابعة تلك المواقع خلال موسم التوريد، والمرور عليها وحل أي مشكلات قد تواجه بعضها، مشدداً على انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين، بما لا يتجاوز الفترة المقررة من قبل وزير التموين والتجارة.

وأكد أن حملات التموين مستمرة لضبط محتكري السلعة بالمخازن ممن لم يبلغوا عن الكميات التي بحوزتهم مستمرة بدون هوادة.

وأهاب بالمواطنين الإبلاغ عن محتكري السلع ممن يلحقون بالاقتصاد بالضرر للبلاد، مؤكدا أن الأرز سلعة إستراتيجية مهمة جدا.