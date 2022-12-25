مقتل 6 جنود على الأقل مع تفجر أعمال العنف في باكستان

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قتل ستة جنود باكستانيين على الأقل في جنوب غرب البلاد اليوم الأحد حيث يتنامى خطر الإرهاب.

وقتل جنود وأصيب مدنيون في ثلاثة حوادث منفصلة شاركت فيها جماعات مسلحة تنشط في بالوشيستان.

وقالت مديرية العلاقات العامة للخدمات الداخلية، الذراع الإعلامية للجيش الباكستاني، إن خمسة جنود من بينهم ضابط قتلوا خلال عملية تطهير في منطقة كوهلو.

وفي وقت سابق، قتل جندي في تبادل لإطلاق النار مع مسلحين في منطقة تشوب، فيما أصيب أربعة في انفجار بقنبلة في العاصمة الإقليمية كويتا.

كان انتحاري وانتحارية قد فجرا عبوات ناسفة في العاصمة الباكستانية، عندما حاولت الشرطة تفتيش سيارتهما، مما أسفر عن مقتلهما ورجل شرطة وإصابة خمسة أشخاص، أول أمس الجمعة.

وأعلنت "حركة طالبان باكستان" المتشددة، المسؤولية عن الانفجار، طبقا لما ذكرته صحيفة "دون".

واندلعت أعمال عنف في باكستان الشهر الماضي، بعد أشهر من انهيار مفاوضات سلام بين إسلام أباد ومسلحي طالبان الذين يختبئون في أفغانستان.

كانت تجرى المفاوضات بوساطة شبكة حقاني التابعة لحركة طالبان الأفغانية.

وقتلت حركة طالبان باكستان، التي تحمل نفس اسم نظيرتها الأفغانية، لكنها حركة مختلفة، حوالي 80 ألف شخص خلال عقود من أعمال العنف.

وإقليم بالوشيستان هو أكبر أقاليم باكستان ويتاخم كل من أفغانستان وإيران، ويتم استهدافه بشكل منتظم من قبل مسلحين إسلاميين وجماعات طائفية وانفصاليين قوميين.