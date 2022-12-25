كوريا الجنوبية والمغرب تبحثان توسيع التعاون في مجالات التجارة والطاقة الجديدة والمتجددة

قالت وزارة الخارجية في سول، اليوم الأحد، إن كوريا الجنوبية والمغرب عقدتا الدورة الخامسة للمشاورات السياسية الكورية الجنوبية-المغربية يوم 23 ديسمبر في سول.

وبحثت كوريا الجنوبية والمغرب خلال المشاورات سبل تطوير العلاقات الثنائية، وتعزيز التعاون بين البلدين، بحضور مدير مكتب شؤون أفريقيا والشرق الأوسط بوزارة الخارجية الكورية "كيم أون-جونج" والسفير عبد القادر الأنصاري، مدير الشؤون الآسيوية وأوقيانوسيا بوزارة الخارجية المغربية، وفقا لوكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

وتطرق الجانبان إلى مواصلة تطوير العلاقات الثنائية في المجالات المختلفة، مثل السياسة والاقتصاد والثقافة منذ إنشاء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 1962، مشيرين إلى تبادل رسائل التهنئة بين وزيري الخارجية الكوري الجنوبي والمغربي في تموز/يوليو هذا العام احتفالا بالذكرى السنوية الستين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

واتفقت سول والرباط على تعزيز التعاون وتوسيعه في التجارة والاستثمار والطاقة الجديدة والمتجددة والثقافة والسياحة، حيث يزداد حجم التبادل التجاري بين البلدين باطراد منذ عام 2020 بعد انخفاضه بسبب جائحة كوفيد-19.

كما اتفق الجانبان على تنشيط التبادلات من خلال الزيارات رفيعة المستوى بين البلدين.

ودعا الجانب الكوري الجانب المغربي إلى القيام بدوره في الرد الموحد للمجتمع الدولي لمنع الاستفزازات العسكرية الإضافية لكوريا الشمالية، كما ثمنت المغرب جهود الحكومة الكورية الجنوبية لنزع السلاح النووي لكوريا الشمالية وإحلال السلام في شبه الجزيرة الكورية، بحسب يونهاب.