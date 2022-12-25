رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الأمطار في الغربية

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أعلن المهندس حمدي محمد شطا، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، رفع درجة الاستعداد لمواجهة أخطار موسم السيول والأمطار الغزيرة التي قد تشهدها محافظة الغربية.

وأشار شطا، في تصريحات صحفية اليوم، إلى اتخاذ كافة إجراءات الصيانة المطلوبة لبالوعات الأمطار وشبكات الصرف الصحي بجميع المناطق على مستوى المحافظة لاستيعاب كميات مياه الأمطار، والتأكد من كفاءتها وسرعة التعامل مع أي حالات طارئة بالشبكات بالتنسيق مع كافة الجهات.

وأكد تشكيل فريق طوارئ للعمل حال سقوط الأمطار، وتشكيل غرفة الطوارئ المركزية ويترأسها رئيس الشركة، بالتنسيق مع غرفة الطوارئ والأزمات بديوان عام المحافظة ومع رؤساء المدن والأحياء على مستوى مراكز المحافظة.

وقامت جميع أفرع الشركة بتوزيع السيارات والمعدات وماكينات شفط المياه المتنقلة في الأماكن الحيوية، وفقاً لخطة التمركز المتفق عليها مسبقا مع قيادات المحافظة.