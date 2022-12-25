أرتيتا يحث لاعبي أرسنال لبدء النصف الثاني من الموسم بشكل قوي

طالب ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، من لاعبيه بمواصلة تقديم عروضهم القوية التي قدموها حتى نوفمبر الماضي، وأن يحقق الفريق الفوز على ويستهام في يوم (بوكسينج داي).

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن أرسنال كان أفضل فريق في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال النصف الأول من الموسم ،ويتصدر جدول الترتيب بفارق خمس نقاط أمام مانشستر سيتي.

ويحل ويستهام، صاحب المركز السادس عشر، ضيفا على أرسنال في ملعب الإمارات غدا الاثنين، حيث يتطلع أرسنال لاستعادة زخمة مرة أخرى بعد فترة توقف استمرت لستة أسابيع بسبب كأس العالم.

وقال أرتيتا :" يجب أن نفعل هذا في الملعب (بناء الزخم). تحدثنا عن هذا الأمر".

وأضاف :" نعلم أهمية البدء بقوة، كما أننا نلعب على أرضنا".

وتابع :"إنه يوم مميز في تاريخ الدوري الممتاز، إنه يوم عائلي مميز للعب كرة القدم، أجواء مذهلة في هذا اليوم، ونريد أن نحقق أقصى نجاح ممكن".

وبسؤاله عما أذهله في الـ14 مباراة الأولى هذا الموسم، أجاب أرتيتا إنها الاستمرارية التي أظهرها فريقه الشاب.

وأوضح :" على الأرجح المستوى الذي أظهرناه والاستمرارية التي أظهرناها في هذا المستوى، حيث أن ذلك مع هذه المجموعة والأعمار ليس أمرا سهلا".

وأضاف :" أظهرنا نضجا حقيقيا في لحظات معينة، خاصة أمام المنافسين الكبار".

وأكد :" تركيزنا منصب على اللعب بشكل أفضل في كل يوم، وأن نواصل النمو فرديا، وجماعيا وأن نحافظ على أحقيتنا في الفوز بالمباريات. هذا كل ما يمكننا أن نأمله، لأن كرة القدم لعبة مخادعة للغاية".

وبينما لن يستأنف أرسنال حملته في الدوري الأوروبي حتى مارس المقبل، ستبدأ منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي في يناير المقبل، ويعلم أرتيتا أن التدوير سيكون المفتاح، خاصة بعد أن شارك عدد من لاعبيه في بطولة كأس العالم التي أقيمت في قطر.

ومن المقرر أن يلعب أرسنال ست مباريات خلال الـ28 يوما المقبلة، ولديه جدول مباريات مزدحم أيضا في فبراير المقبل.

وقال أرتيتا، الذي سيفقد جهود المهاجم جابرييل جيسوس للإصابة :" قمنا بالكثير من العمل على هذا. سيشهد النصف الثاني من الموسم فترات مختلفة للغاية".

وأردف :"ستكون هناك فترات سيكون لديك فيها الوقت للتدرب، وفترات أخرى ستشهد إقامة مباريات بشكل سريع، وسيكون لديك فترات كبيرة مزدحمة".

وأكد :"سيكون من المهم جدا الحالة الصحية للفريق، ومدى جاهزيته، ومقدار التناوب الذي يمكنه أن يساعدنا للحفاظ على المستوى الذي نريده".