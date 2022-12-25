الشرطة البريطانية: مقتل امرأة وإصابة عدة أشخاص في إطلاق نار بالقرب من ليفربول

أعلنت الشرطة البريطانية فتح تحقيق في جريمة قتل بعد أن لقيت امرأة حتفها وأصيب عدة أشخاص في حادث إطلاق نار بالقرب من ليفربول.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي آيه ميديا" نقلا عن شرطة ميرسيسايد أنه تم استدعاء الشرطة إلى حانة "لايتهاوس إن" في قرية والاسي في حوالي الساعة 50ر11 مساء بالتوقيت المحلي (2150 بتوقيت جرينتش) أمس السبت بعد ورود أنباء عن إطلاق نار.

وقالت الشرطة إن امرأة شابة نقلت إلى المستشفى إثر إصابتها بطلق ناري ولقيت حتفها في وقت لاحق.

وأعلنت الشرطة نقل ثلاثة رجال إلى المستشفى مصابين بأعيرة نارية وأن عددا آخرمن الأشخاص اصيبوا في الحادث.

وقال كبير ضباط التحقيق ديفيد ماكوجرين: "هذا التحقيق في مراحله المبكرة للغاية، وندرك أن هذا حادث صادم ومروع حقا وقع قبل عيد الميلاد مباشرة في مكان مزدحم مليء بالشباب."

وأضاف ماكوجرين "لدينا عدد من الضباط في قرية والاسي يجرون تحقيقات موسعة لفهم ما حدث بالضبط ويتخذون الإجراءات الفورية."

وأوضح ماكوجرين أن "امرأة لقيت حتفها بشكل مأساوي في عيد الميلاد بينما يتلقى العديد من الأشخاص العلاج في المستشفى وقلوبنا مع عائلة الضحية وتعازينا لهم" .

وقال ماكوجرين "أدعو أي شخص كان متواجدا في حانة "لايتهاوس إن" في قرية والاسي الليلة الماضية وشاهد الحادث أو لديه لقطات من هاتف محمول أو كاميرات مراقبة تظهر ما حدث إلى الاتصال بنا على الفور حيث قد تكون لديه معلومات تعتبر ضرورية في التحقيقات."

وأضاف ماكوجرين "نعتقد أن المسلح غادر موقف سيارات الحانة بعد وقت قصير من إطلاق النار في سيارة داكنة اللون - ربما كانت مرسيدس داكنة اللون، وندعو أي شخص شهد هذا الحادث إلى الاتصال بنا على الفور للاستماع إليه."