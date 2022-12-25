 الأهلي يعلن نقل الحالات الحرجة من جماهير الاتحاد لمستشفى مصر الدولي - بوابة الشروق
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الأهلي يعلن نقل الحالات الحرجة من جماهير الاتحاد لمستشفى مصر الدولي

محمد عاطف
نشر في: الأحد 25 ديسمبر 2022 - 1:14 ص | آخر تحديث: الأحد 25 ديسمبر 2022 - 1:14 ص

أعلن الحساب الرسمي لنادي الأهلي عبر فيسبوك، نقل الحالات الثلاثة الحرجة من مصابي جماهير الاتحاد في مباراة سوبر السلة إلى مستشفى مصر الدولي.

وأفاد النادي الأهلي في بيان رسمي عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، اليوم الأحد: «بناء على المشاورات التي جرت مع محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري.. تم نقل الحالات الثلاثة الحرجة من مصابي جماهير الاتحاد في مباراة السوبر إلى مستشفى مصر الدولي».

ووفقًا لبيان رسمي من وزارة الصحة، فإن الحصر المبدئي، يشير إلى إصابة 27 مشجعا ما بين كسور ونزيف معظمها إصابات غير مهددة للحياة وتم نقل 18 منهم إلى مستشفى 6 أكتوبر المركزي، ونقل 9 مصابين إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي.

 


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