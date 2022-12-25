حالة من الفوضى جراء عاصفة شتوية شديدة ضربت الولايات المتحدة

انخفضت درجات الحرارة بشكل خطير في مساحة شاسعة من الولايات المتحدة وكندا أمس السبت، حيث أدت عاصفة شتوية شديدة إلى تعطل رحلات عطلات عيد الميلاد وإلى حرمان الملايين من الكهرباء أو تكرر انقطاع التيار الكهربائي.



وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن شركات المرافق من تكساس إلى مدينة نيويورك دعت العملاء إلى توفير الطاقة لحماية الإمدادات، حيث قام الناس برفع منظمات الحرارة لديهم لدرجات حرارة تصفها هيئة الطقس الوطنية بأنها "مهددة للحياة".



ومن ناحية أخرى، تم إلغاء أو تأجيل آلاف الرحلات الجوية أمس السبت واليوم الأحد، واتسم السفر على الطرق بالخطورة، مما أجبر البعض على إلغاء خطط عيد الميلاد، بحسب منصة فلايت أوير التي تتبع الرحلات الجوية.



وحتى صباح أمس السبت، أظهرت منصة فلايت أوير وجود أكثر من 2300 عملية تأجيل أو إلغاء رحلات داخلية وخارجية بالولايات المتحدة.



وكانت مطارات بوسطن وديترويت ونيوارك ونيوجيرسي الأكثر تضررا من العاصفة.



وذكرت هيئة الطقس الوطنية أن التحذيرات من أحد أشكال الطقس الشتوي طالت أكثر من 200 مليون أمريكي أول أمس الجمعة.