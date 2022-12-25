تعقد غدا الاثنين، الجمعية العمومية العادية لغرفة المنشآت والمطاعم السياحية برئاسة عادل المصري، رئيس لجنة تسيير أعمال الغرفة ورئيس الجمعية العمومية، لتناقش الميزانية العمومية والحساب الختامي للغرفة عن السنة المالية 2021/2022 وكذلك الموازنة التقديرية لعام 2022/2023.

كما تستعرض الجمعية، التقرير السنوى حول نشاط الغرفة ومجلس الإدارة عن عام 2022، بعد قرار وزير السياحة والآثار بإدارة الغرفة من خلال لجنة تسيير أعمال لحين اجراء انتخابات جديدة.

وكشف التقرير السنوي لغرفة المنشآت والمطاعم السياحية الذى سيتم عرضه على الجمعية العمومية، أن مجلس إدارة الغرفة ومن خلال التنسيق والتفاهم والتعاون مع الجهات المعنية نجح فى مد مواعيد إغلاق المنشآت والمطاعم السياحية خلال شهور الصيف بدلاً من منتصف الليل، لتكون حتى الساعة الثانية صباحاً للمطاعم الكلاسيكية، وللرابعة صباحاً للمطاعم المرخص لها فقرة فنية وديسكو، وللسادسة صباحا للمطاعم المرخص لها مسارح المنوعات، مع الاحتفاظ بإستمرار خدمة التوصيل للمنازل 24 ساعة للوجبات السريعة.

ونوه التقرير إلى أن مجلس إدارة الغرفة قرر الإستعانة بأحد خبراء البيئة لتقديم الخبرة والاسترشاد لأعضاء الجمعية العمومية للتوضيح الكامل للمطاعم والمنشآت السياحية بمعايير ومقاييس ومفاهيم التنمية المستدامة والسياحة الخضراء، لنشر الوعي الكامل بالممارسات الصديقة لدى المسئولين عن هذه المنشآت، وليتم بعدها تعديل الضوابط المقترحة من قبل الغرفة التى تتعلق بالممارسات صديقة البيئة بالمطاعم السياحية بشرم الشيخ كمرحلة أولى وقد تم تعميم الإسطوانة المدمجة التي تحتوى على الدليل الإرشادى لأفضل الممارسات في المطاعم وفيديو تعريفى بالقائمة الخضراء، عبر التعاون والتنسيق مع نشوى طلعت مستشار وزير السياحة والآثار للسياحة المستدامة.

وقال تقرير، إنه قد تم تنفيذ العديد من الدورات التدريبية المتخصصة في مجال صحة وسلامة الغذاء وإدارة مخلفات الطعام للمديرين والعاملين بالمنشآت والمطاعم السياحية في جميع المناطق السياحية المصرية، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، تحت إشراف سها بهجت، مستشار وزير السياحة والآثار للتدريب والمتحدث الرسمي باسم وزارة السياحة والآثار، تناولت فيه أحدث الطرق العلمية في صحة وسلامة الغذاء الآمن، وطرق التخلص الآمن لمخلفات الطعام، شارك فيها عدد كبير من مديري المنشآت والمطاعم السياحية وكذلك الشيفات بهذه المنشآت.

وأضاف التقرير، أن هذه الدورات قد تم تكثيفها بصورة كبيرة خلال النصف الثانى من عام 2022 بمنطقة شرم الشيخ، في إطار الإعداد الجيد والجهود المبذولة من قبل الدولة المصرية لإقامة مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ من خلال التنسيق المستمر بين وزارة السياحة والآثار والغرفة لإخراج الحدث في أبهى صورة.

وأكد التقرير، أن هذه الدورات قد تم تنظيمها وتنفيذها تحت عنوان "من أجل سياحة آمنة" والتي أطلقتها وزارة السياحة والآثار في ديسمبر2021، تتسق مع أهداف إستراتيجية الوزارة للتنمية المستدامة 2030 المقدمة بالمقصد السياحي المصري، وإنها لقيت اهتماماً من قبل المنشآت والمطاعم السياحية لما تحتويه وتتضمنه من مواد عملية وعلمية ترتقي بالخدمات المقدمة لروادها وزبائنها، مما يعود بالنفع على السياحة المصرية من تحسين جودة الطعام والغذاء المقدم وسلامته واتفاقه مع المعايير الدولية والمحلية لتقديم الغذاء.

وتابع التقرير، أنه فى هذا الإطار وبإعتبار أن الجودة هي البوابة الرئيسية لدخول عصر التفوق والجسر الحقيقي للعبور إلى النجاح، فقد قامت الغرفة بالتخطيط فى ثلاثة إتجاهات رئيسية، منها التأكد من أن كل منشأة يديرها مدير على مستوى عال من التدريب والخبرة المناسبة، ومساعدة هذه المنشآت فى توفير الكوادر التالية للمدير بحد أدنى التدريب التخصصى، فضلاً عن قيام غرفة المنشآت السياحية بتحمل أغلب التكلفة المادية للعملية التدريبية بدون أى قيود .

فيما أشار التقرير إلى أن الغرفة قد أبرمت إتفاقاً لمدة عامين بدعم ورعاية وإشراف من وزارة السياحة والآثار، مع إحدى الشركات الدولية الكبرى المتخصصة (review pro) لمتابعة ورصد آراء وتقييمات السائحين عن تجاربهم السياحية خلال زيارتهم للمقصد السياحي المصري، حيث سيتم حصر هذه البيانات لتحديد أوجه القوة والضعف مما يساهم في المتابعة الدقيقة لمستوى جودة الخدمات السياحية المقدمة به ومقارنتها بالأسواق السياحية المنافسة.

وأوضح التقرير، أن هذا الإتفاق سيعطي الفرصة لإبراز وتعزيز نقاط القوة التي تعكسها هذه التقييمات، بجانب العمل على تحسين وتطوير النقاط التي يرد بشأنها ملاحظات سلبية من السائحين.

وأكدت الغرفة فى تقريرها لنشاطها السنوى على إن هذا الإتفاق سيسهم في تحسين تجربة السائح في مصر، مؤكدة على أن جودة الخدمات المقدمة للسائحين أصبحت من أهم العناصر التي تجذب السائح لمقصد دون الآخر.

وشركة (review pro) لديها أكثر من 60 ألف عميل، بما في ذلك سلاسل الفنادق والفنادق الفردية والشقق الفندقية والمطاعم والوجهات وبيوت الشباب في أكثر من 150 دولة، وتقوم بعمل 272 مليونا لمراجعات تتم معالجتها يوميًا عبر 175 مراقبة مواقع المراجعة وOTAs بأكثر من 45 لغة المدرجة في مؤشر الاستعراض العالمي (TM GRI).