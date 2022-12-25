 الصين تسجل نموا سريعا في صناعة بطاريات الليثيوم-أيون خلال فترة يناير - أكتوبر 2022 - بوابة الشروق
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الصين تسجل نموا سريعا في صناعة بطاريات الليثيوم-أيون خلال فترة يناير - أكتوبر 2022

د ب أ
نشر في: الأحد 25 ديسمبر 2022 - 6:24 ص | آخر تحديث: الأحد 25 ديسمبر 2022 - 6:24 ص

حظيت صناعة بطاريات الليثيوم-أيون في الصين بزيادة سريعة خلال الشهور العشرة الأولى من عام 2022.

وأظهرت أرقام واردة من وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية أن حجم إنتاج بطاريات الليثيوم-أيون تجاوز 580 جيجاوات/ساعة خلال الفترة من كانون الثاني/يناير أكتوبر من العام الجاري، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وتجاوز حجم إنتاج بطاريات الليثيوم-أيون المستخدمة في السلع الاستهلاكية 84 جيجاوات/ساعة، فيما بلغت القدرة المركبة لبطاريات المركبات العاملة بالطاقة الجديدة حوالي 224 جيجاوات/ساعة خلال الفترة المذكورة.

وقفزت صادرات هذه البطاريات بنسبة 87 % على أساس سنوي، بحسب الوزارة.

وجاء ازدهار صناعة بطاريات الليثيوم-أيون وسط تزايد طلب المستهلكين على مركبات الطاقة الجديدة.
وتم خلال الفترة يناير – نوفمبر، بيع 03ر5 مليون وحدة من مركبات الركاب العاملة بالطاقة الجديدة عبر قنوات البيع بالتجزئة في أنحاء الصين، بزيادة 1ر100% على أساس سنوي، وفقا للجمعية الصينية لمركبات الركاب.

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