الصين تسجل نموا سريعا في صناعة بطاريات الليثيوم-أيون خلال فترة يناير - أكتوبر 2022

حظيت صناعة بطاريات الليثيوم-أيون في الصين بزيادة سريعة خلال الشهور العشرة الأولى من عام 2022.
وأظهرت أرقام واردة من وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية أن حجم إنتاج بطاريات الليثيوم-أيون تجاوز 580 جيجاوات/ساعة خلال الفترة من كانون الثاني/يناير أكتوبر من العام الجاري، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).
وتجاوز حجم إنتاج بطاريات الليثيوم-أيون المستخدمة في السلع الاستهلاكية 84 جيجاوات/ساعة، فيما بلغت القدرة المركبة لبطاريات المركبات العاملة بالطاقة الجديدة حوالي 224 جيجاوات/ساعة خلال الفترة المذكورة.
وقفزت صادرات هذه البطاريات بنسبة 87 % على أساس سنوي، بحسب الوزارة.
وجاء ازدهار صناعة بطاريات الليثيوم-أيون وسط تزايد طلب المستهلكين على مركبات الطاقة الجديدة.
وتم خلال الفترة يناير – نوفمبر، بيع 03ر5 مليون وحدة من مركبات الركاب العاملة بالطاقة الجديدة عبر قنوات البيع بالتجزئة في أنحاء الصين، بزيادة 1ر100% على أساس سنوي، وفقا للجمعية الصينية لمركبات الركاب.