فرنسا تسجل 43 ألفا و844 إصابة جديدة بكورونا و158 وفاة

سجلت فرنسا 43 ألفا و844 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و158 وفاة مرتبطة بالجائحة، خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الأحد.



وترتفع بذلك الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 39 مليونا و322 ألفا و741، والوفيات إلى 162 ألفا و193.



وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا أنه تم إعطاء 153 مليونا و96 ألفا و902 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في فرنسا حتى الآن.



تجدر الإشارة أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.