وزيرة ألمانية تدعو لخفض سن الاقتراع ببلادها إلى 16 عاما

دعت وزيرة شؤون الأسرة بألمانيا لخفض السن القانوني للمشاركة بالانتخابات البرلمانية بألمانيا إلى 16 عاما بدلا من 18 عاما حاليا.

وقالت ليزا باوس في تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية تم نشرها اليوم الأحد، إنه سيمكن بذلك "مراعاة" طلبات واحتياجات جيل الشباب "بشكل أساسي، وأخذها بعين الاعتبار من البداية" عند اتخاذ القرارات.

وأضافت أن أزمة كورونا والحرب بأوكرانيا خلفت آثارا قوية للغاية على الأطفال والشباب، وقالت: "إننا نرصد زيادة في اضطرابات الأكل وحالات الاكتئاب وغيرها من الأمراض النفسية".

وأشارت باوس إلى أن الأطفال والشباب أظهروا تضامنا كبيرا مع آبائهم وأجدادهم خلال فترة تفشي كورونا، وقالت: "لدى (الشباب) انطباع بأن المجتمع ليس مهتمًا حقًا بوضعهم.. لهذا السبب أرغب في توفير منفذا للشباب للإنصات إليهم بشكل أكبر".

يذكر أن باربل باس، رئيسة البرلمان الألماني "بوندستاج"، دعت قبل أيام قليلة أيضا لخفض سن الاقتراع من 18 إلى 16 عاما، وقالت إنه غير مفهوم أن يبقى سن الاقتراع 18 عاما للانتخابات البرلمانية، وأشارت إلى أن احتمالية أن يذهب المرء للاقتراع فيما بعد، تتزايد، عندما يتم السماح له في سن صغير خلال فترة التعليم المدرسي بالمشاركة في الانتخابات أيضا، وذلك وفقا لدراسات.