قالت الدكتور منى ناصر، مساعدة وزير المالية لشؤون المتابعة وإدارة المشروعات وتطوير الجمارك، إنه تم الإفراج عن كمية كبيرة من السلع المتراكمة في الموانئ منذ مطلع ديسمبر الجاري، من أصل 14 مليار دولار.

وأضافت خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، عبر قناة الحياة، مساء الأحد، أن حجم البضائع المتبقية في الموانئ تُقدّر بـ 9.5 مليار دولار، مستكملة أن "الحكومة وضعت الأولوية للمستلزمات الغذائية، والأدوية، والمواد البترولية".

وتابعت أن هناك توجيهات من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بسرعة الإفراج عن البضائع بالموانئ، مشيرة إلى أن التقارير والإحصاءات التي أجرتها الوزارة، وتلقتها من الجهات المعنية سهلت بشكل كبير مهمة تحديد الأولويات في الإفراج عن السلع.

وبشأن الأعلاف، ذكرت أن الحكومة منذ شهر أكتوبر الماضي وحتى الآن أفرجت عن 900 مليون طن، معقبة: "أرقام الأعلاف في الموانئ هزيلة".

ويُذكر، أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، عقد، اليوم الأحد، اجتماعًا، بحضور محافظ البنك المركزي حسن عبدالله، ووزير المالية الدكتور محمد معيط، وعدد من المسؤولين، من أجل متابعة خطة الإفراج عن البضائع المتراكمة في الموانئ المختلفة، وذلك بهدف الإسراع بتوافر السلع المختلفة في الأسواق.