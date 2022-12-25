الصين تجري تدريبات عسكرية ردا على استفزازات أمريكية وتايوانية

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قال الجيش الصيني إنه أجرى تدريبات عسكرية في البحر والمجال الجوي قرب تايوان اليوم الأحد ردا على ما وصفه باستفزازات أمريكية وتايوانية لم يحددها.

وذكرت قيادة المنطقة الشرقية في الجيش الصيني في بيان "سنتخذ كل الخطوات الضرورية للدفاع عن سيادتنا ووحدة أراضينا" دون ذكر مزيد من التفاصيل، بحسب وكالة رويترز.

وأثارت واشنطن غضب بكين سابقا، بموافقة الكونجرس الأمريكي، على مشروع قانون لمنح مساعدات عسكرية ومبيعات أسلحة لتايوان بـ10 مليارات دولار.

والخميس الماضي، دفعت تايوان، بمقاتلات لإبعاد 39 طائرة صينية دخلت منطقة الدفاع الجوي جنوب شرق البلاد.

وتشهد جزيرة تايوان، التي تتمتع بحكم ذاتي، حالة توتر مع بكين التي تتمسك بالسيادة عليها، وفق مبدأ الصين الموحدة.