محافظ الإسكندرية عن اتهامه بإهمال منطقة الغرب: أقسمت اليمين على الاهتمام بكل الأماكن

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن المحافظة شهدت هطول أمطار اعتبارًا من 12:30 صباحًا وحتى الخامسة مساء، منوهًا إلى أن منطقة العامرية تشهد حاليًا موجة كبيرة من الأمطار.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الأحد، أن البعض يتهم المحافظة بأنها تهتم بالكورنيش ولا تهتم بمنطقة الغرب، مشيرًا إلى أن الدولة تهتم بكل المحافظة.



وأكد أن الدولة تهتم بالشرق والغرب والمحافظة بالكامل، متابعًا: «هذه مسؤوليتي وأقسمت عليها اليمين، ونبدأ المشروعات في منطقة الكورنيش، بسبب توجه جامعة الإسكندرية وكلية الهندسة؛ لأن نقاط تجمع المياه والمحطات التي تعمل، تبدأ من الكورنيش».



ونوه محافظ الإسكندرية، بأن شبكة تصريف الأمطار والصرف الصحي لها طاقة استيعابية محددة تصل إلى 1.9 مليون متر مكعب، قائلًا إن كمية الأمطار التي تسقط على المحافظة تتجاوز 12 مليون متر مكعب.



وأشار إلى عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مع المحافظة والصرف الصحي وشركة المياه وجامعة الإسكندرية، وبدأت تلك الجهات بعدها مشروعًا ضخمًا كبيرًا، مرتبط بالاستراتيجية المتكاملة لفصل شبكة مياه الأمطار عن الصرف الصحي.



ولفت إلى أن التجربة الخاصة بالـ3 مشروعات التي نفذت بتلك الاستراتيجية كانت رائعة وجميلة، خلال اليوم الأول، موضحًا أن «المرحلة الأولى تضم 9 مشروعات، تم الانتهاء من الثلاثة الأولى في شهر مارس الماضي، بتكلفة 160 مليون جنيه».



وأعلن بدء الـ6 مشروعات المتبقية شهر مارس المقبل، مضيفًا: «10% من المناطق شهدت اليوم استيعابًا لكمية الأمطار بالكامل، والمشروع الذي نعمل عليه يكلف الدولة مليارات، فنحن نخصص 760 مليون جنيه للـ9 مشروعات، وفقا التسعير الذي بدأ العام الماضي».





