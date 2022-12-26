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بينتو يكشف تفاصيل مشاجرة رونالدو مع لاعب كوريا الجنوبية في كأس العالم

شريف أبوحمد
نشر في: الأحد 25 ديسمبر 2022 - 11:54 م | آخر تحديث: الأحد 25 ديسمبر 2022 - 11:54 م

كشف البرتغالي باولو بينتو، المدير الفني السابق لمنتخب كوريا الجنوبية، حقيقة اللحظات المتوترة بين مواطنه كريستيانو رونالدو، ولاعب المنتخب الكوري تشو غوي سونغ، خلال بطولة كأس العالم قطر 2022.

وأشار مدرب المنتخب الكوري أن تشو غوي سونغ، لم يستفز رونالدو بأي شيء خلال المواجهة، قبل أن يتوجه إليه اللاعب البرتغالي بأندفاع كبير.

كان رونالدو متوترًا خلال البطولة بعد أن فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد، وخرج من حسابات فرناندو سانتوس، بعد انخفاض مستواه الفني بشكل كبير.

وأشار بينتو أن غوي سونغ استخدم من أجل تستير التوترات بين رونالدو، وسانتوس، الأمر الذي جعل الإعلام يُسلط الضوء على هذا الخلاف.

وقال بينتو :" على مقاعد البدلاء لم ألاحظ أي شيء، اعلم أنني قلت شئ لرونالدو، لكن كل ها هو متأكد منه أنه قد تم استخدام اللاعب الكوري لإخفاء أشياء أخرى " .

وأضاف :" لا علاقة لي بما حدث، ليس من الصدق أن تبرر تصرفاتنا للآخرين، هذا لا يبدو أخلاقيًا، أو شيئًا جميلاً " .


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