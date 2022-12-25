 اليابان تسجل 149 ألفا و665 إصابة و306 حالات وفاة جديدة بكورونا - بوابة الشروق
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اليابان تسجل 149 ألفا و665 إصابة و306 حالات وفاة جديدة بكورونا

(د ب أ)
نشر في: الأحد 25 ديسمبر 2022 - 10:41 ص | آخر تحديث: الأحد 25 ديسمبر 2022 - 10:41 ص
أعلن قطاع الصحة في اليابان، اليوم الأحد، تسجيل 149 ألفا و665 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بانخفاض بواقع 27 ألفا و957 حالة إصابة مقارنة بأمس السبت.

وسجلت العاصمة طوكيو 15 ألفا و403 حالات إصابة جديدة، بانخفاض  3328 حالة مقارنة بأمس.

وذكرت صحيفة "جابان توداي" اليابانية اليوم، أن عدد المصابين الذين يتلقون العلاج بالمستشفيات بسبب أعراض خطيرة في طوكيو، بلغ 44 شخصا، بارتفاع حالة واحدة مقارنة بأمس السبت، طبقا لمسؤولين بقطاع الصحة.

وبلغ الرقم على الصعيد العام 556 حالة، بارتفاع 26 حالة إصابة مقارنة بأمس السبت.

كما سجلت اليابان 306 حالات وفاة جديدة مرتبطة بالفيروس.
وبذلك يبلغ إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس في اليابان 28 مليونا و 138 ألفا و882 حالة، والوفيات 55 ألفا و27، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

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