إعلام عبري: انتحار 14 جنديا إسرائيليا أثناء تأديتهم الخدمة العسكرية

كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، عن انتحار 14 جنديا إسرائيليا أثناء تأديتهم الخدمة العسكرية خلال 2022.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، إن 14 جنديا إسرائيليا أقدموا على الانتحار منذ بداية العام الحالي 2022، أثناء تأديتهم الخدمة العسكرية، وهي الأرقام الأعلى منذ 5 سنوات.

وأضافت أنه مقارنة بالعام الماضي فهي الأعلى، حيث شهد العام 2021 انتحار 11 جنديا فقط، في وقت كانت الأرقام الأعلى لانتحار الجنود الإسرائيليين قد تم تسجيلها في العام 2011، حيث أقدم 21 جنديا على الانتحار، آنذاك، في حين كانت الأرقام الأقل في العام 2013، حيث تم التبليغ عن انتحار 6 جنود فقط.

وأفادت الصحيفة العبرية على موقعها الإلكتروني، بأنه لم يعرف سبب حالات الانتحار حتى الآن بين صفوف الجنود في الجيش الإسرائيلي.

وأوضحت أن غالبية حالات الانتحار تعود للجنود من الذكور وليس من بين الإناث، كما أنهم لا يتركون وراءهم أي خطابات أو رسائل تشرح أسباب إقدامهم على الانتحار.

وأشارت إلى أن كل حالات الانتحار يتم فتح تحقيق في حالتها داخل جيش الاحتلال، لكنه لم يتوصل بعد إلى أسباب تفسر إقدام الجنود على الانتحار أثناء تأديتهم الواجب العسكري، رغم وجود تعليمات بالعمل على تقليل مثل هذه الحالات.

يذكر أن هناك حالات تم إعفاؤها من الخدمة العسكرية في الجيش الإسرائيلي تعود إلى أسباب أو أوضاع نفسية، حيث تم تسجيل نسبة 4.5% في العام 2015 من بين المتقدمين للجيش، بالتوازي مع ارتفاع هذه النسبة في العام 2020 حيث وصلت إلى 8.5%.