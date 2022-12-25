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القومي لثقافة الطفل يصدر كتاب جنة أحباب اللّٰه

أسماء سعد
نشر في: الأحد 25 ديسمبر 2022 - 3:53 ص | آخر تحديث: الأحد 25 ديسمبر 2022 - 3:53 ص

أصدر المركز القومى لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف كتاب "جنة أحباب اللّٰه"، للشاعرة ندى السيد يوسف الرفاعي، ورسوم الفنانة إيمان حامد.

وتهدي الشلعرة الكتاب لأطفال مصر والعالم العربي، يتكون من خمس قصائد متنوعة (أمي- ولدي- كبار السن- أصدقاء- حاسوبي)، وهي قصائد تعظم وتقدر فضل الأم والابن وكبار السن ومدى وفاء الأصدقاء وكم الفوائد المتنوعة والممتعة بالحاسب الآلي.

ومن مميزات الديوان هو إيقاعه المتميز الذي يساعد الطفل على حفظ تلك النصوص البديعة ويكون موسيقى الشعر بداخله، ويخاطب الكتاب الأطفال من سن ٨ إلي ١٨ سنة.

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