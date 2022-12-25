ذكر الدكتور علاء عز، الأمين العام للاتحاد العام للغرف التجارية، أن الإفراج عن بضائع تقدر بـ5 مليارات دولار من الموانئ يمثّل ثلث البضائع المتراكمة، مستكملًا: "المتأخر في الموانئ لا يزيد عن 6 مليارات دولار، وذلك بجانب 3.4 مليار بضائع تتميز طبيعتها بالتخزين".



وأضاف، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، عبر قناة الحياء، مساء الأحد، أنه خلال يومي الأربعاء والخميس الماضيين تم الإفراج عن بضائع تقدر بـ300 مليون دولار.



وتابع الأمين العام للغرف التجارية، أن الحكومة وضعت الأولوية للسلع التي قاربت صلاحيتها على الانتهاء، فضلًا عن السلع الغذائية، والأدوية والمواد النفطية.



ولفت إلى أن الدولة تستغل آليات السوق الحر لصالح المستهلك، فمثلًا يتحدد السعر العادل وفقًا للعرض والطلب، ولذلك ستعمل الحكومة على زيادة وفرة المعروض من السلع، ما سيزيد المنافسة بين التجار، ومن ثم ستتراجع الأسعار.



وأكد الأمين العام للغرف التجارية أنه خلال أسبوعين كحد أقصى ستظهر بوادر انخفاض الأسعار، ومن ثم استقرار الأسواق.



وكشف أيضًا بشأن الاستعدادات لشهر رمضان، أنه غدًا الإثنين سيُعقد اجتماع لمجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، من أجل وضع خطة لمنافذ بيع السلع، التي ستبدأ من شهر يناير القادم، مستكملًا: "سيتبع هذا الاجتماع اجتماعًا آخر بين وزيري التموين والصناعة مع المنتجين والمستوردين، للاتفاق على نسب الخصومات التي ستُمنح من خلال هذه المنافذ".



يُذكر أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، عقد، اليوم الأحد، اجتماعًا بحضور محافظ البنك المركزي حسن عبدالله، ووزير المالية الدكتور محمد معيط، وعدد من المسؤولين، من أجل متابعة خطة الإفراج عن البضائع المتراكمة في الموانئ المختلفة، وذلك بهدف الإسراع بتوافر السلع المختلفة في الأسواق.