إدانة رئيس المالديف السابق بتهمتي فساد وغسيل أموال

أدانت المحكمة الجنائية في جزر المالديف، اليوم الأحد، الرئيس السابق للبلاد عبد الله يمين بتهمتي الفساد وغسل الأموال بعد تلقيه رشاوى من شركة خاصة.

وتوقعت المحكمة إعلان الحكم قريبا فيما ينفي يمين ارتكاب أي مخالفات، بحسب وكالة رويترز.

وحُكم على يمين، الذي انتهت ولايته في 2018، بالسجن خمس سنوات وغرامة خمسة ملايين دولار في 2019 بعد إدانته باختلاس مليون دولار من أموال الدولة والتي قال ممثلو الادعاء إنه حصل عليها من خلال تأجير حقوق تطوير أحد المنتجعات.

وبعد الحكم تم وضع يمين تحت الإقامة الجبرية في عام 2020 قبل إطلاق سراحه بعد أشهر.

ومنذ إطلاق سراحه، عاد يمين، الأخ غير الشقيق للديكتاتور الأسبق مأمون عبد القيوم، إلى الميدان السياسي عن طريق شن حملة ضد النفوذ الهندي في جزر المالديف، مما أثار مخاوف في نيودلهي.

وأعلن حزب المالديف التقدمي ترشيح يمين في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في عام 2023.