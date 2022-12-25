متحدث الزراعة: الذرة وفول الصويا على رأس أولويات عملية الإفراجات من أعلاف الدواجن

كشف الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، تفاصيل إعلان الحكومة الإفراج عن بضائع بنحو 5 مليارات دولار خلال 23 يومًا منذ مطلع ديسمبر الجاري.



وقال القرش، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن الفترة الأخيرة شهدت تعاونًا مع الجهات المعنية؛ للإفراج عن احتياجات المزارع من أعلاف الدواجن؛ حيث تم الإفراج عن 1.255 مليون طن، إلى جانب تطبيق الرقابة على هذه الإفراجات؛ من أجل وصولها لمستحقيها.



وأضاف أن الدولة تنفق مئات ملايين الدولارات من أجل الإفراج عن شحنات الأعلاف؛ لدخولها إلى الأسواق؛ ودعم صناعة الدواجن لمنع التلاعب، مضيفًا أن هناك أولويات في عملية الإفراجات؛ حيث تأتي الذرة والصويا على رأس هذه الأولويات؛ لتلبية احتياجات السوق.



وأوضح أن الوزارة تقوم بفتح المنافذ للمواطنين للربط بين المنتج والمستهلك، ومساعدة المنتجتين على بيع منتجاتهم بشكل مباشر، وخلق حلقة وصل مباشرة بينهما؛ لوصول السلعة بشكل عادل للجمهور، مشيرًا إلى أن وزارة الزراعة تعمل على الدفع بالسلع الاستراتيجية للمواطنين بعد عمليات الإفراجات الأخيرة.



وعن تفاصيل معرض الجبن المقام في حديقة الأورمان، أكد أن هناك مهرجانات للسلع المنتجة تُقام محليًا بشكل يُساعد على تسويقها محليًا وعالميًا، موضحًا أن معرض الجبن بالأورمان يمنح فرصة للتسويق المباشر لمنتجات الألبان بجميع أنواعها؛ بأسعار أقل 30% عن الأسواق.





