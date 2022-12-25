كوريا الجنوبية تسجل 58448 إصابة جديدة بفيروس كورونا و46 وفاة

سجلت حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية أقل من 60 ألفا اليوم الأحد، ولكن عدد المرضى من أصحاب الحالات الخطيرة ارتفع إلى أعلى مستوى له خلال أربعة أشهر.

وأعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها تسجيل 58448 إصابة جديدة بكورونا، بينها 64 إصابة وافدة من الخارج، مما يرفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 28 مليونا و652 ألفا و55 إصاب، بحسب ما أوردته اليوم وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء.

وانخفض عدد الإصابات اليوم بمقدار 7763 إصابة، من 66211 في اليوم السابق، وأيضا بمقدار 390 إصابة 58838 إصابة يوم الأحد الماضي الموافق 18 ديسمبر.

وارتفع عدد المرضى من أصحاب الحالات الخطيرة بواقع 58 مريضا عن اليوم السابق، من 534 مريضا إلى 592 مريضا، وهو أعلى مستوى له منذ ما يقرب من أربعة أشهر. وكان العدد بلغ 597 مريضا يوم 29 أغسطس الماضي.

كما سجلت كوريا الجنوبية 46 وفاة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الوباء في البلاد إلى 31790، وبلغ معدل الوفيات 11ر0%.