وزير النقل: تحصيل تذاكر القطارات بالعملة الصعبة يمنع لجوء السائح إلى السوق السوداء

قال وزير النقل المهندس كامل الوزير إن تعامل الوزارة بالدولار سيسهم في توفير العملة الصعبة سواء من اليورو أو الدولار؛ مما يسهم في عدم لجوء السائح لاستبدال الدولار من السوق السوداء.

وأضاف الوزير خلال اتصال هاتفي مع برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية (إم.بي.سي.مصر) مساء اليوم السبت، أن هناك إقبالا كبيرا على قطارات النوم وحجزها بالدولار واليورو خلال الفترة الأخيرة، منوها إلى أن هناك 1023 شخصا سددوا قيمة تذاكر القطارات بالعملة الصعبة خلال الأيام الماضية، مبينا في الوقت نفسه أنه سيتم منح المواطنين الأجانب فرصة حتى نهاية الشهر الحالي لبدء تطبيق القرارات الجديدة.

وتطرق إلى أن السفير الإسباني لدى القاهرة أخبره - قبل يومين - بأن حال مصر مماثل لإسبانيا، منذ 80 عاما على مستوى السكك الحديدية.