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واصل قس لوثري في شمال ألمانيا ممارسته لإقامة قداس عيد الميلاد من مقطورة لجرار ، ليواصل بذلك ما سبق أن فعله خلال جائحة فيروس كورونا كورونا .

وللمرة الثالثة ، توجهت مقطورة الجرار ، المزينة لعيد الميلاد ، إلى أربع محطات في بلدة ستور بالقرب من بريمن من أجل قداس استمر حوالي 20 دقيقة لكل منها اليوم السبت ، عشية عيد الميلاد.

وقام القس روبرت فيتر بتلاوة قصة عيد الميلاد الإنجيلية ووعظ لفترة وجيزة. وجاءت التراتيل ورنين الجرس من مقطع صوتي مسجل. وتم تزيين المقطورة ، وهي كوخ غابة متنقل سابق ، كمشهد ميلاد.

وكان القس قد توصل إلى فكرة إقامة قداس في الهواء الطلق خلال جائحة فيروس كورونا بسبب لوائح التباعد الاجتماعي.

ولقيت فكرة إقامة قداس على عجلات متنقلة بالفعل شعبية كبيرة في العامين السابقين.