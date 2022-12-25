أوكرانيا: إنذارات جوية بعد إقلاع مقاتلات روسية من قاعدتين جويتين في بيلاروس

دوت صافرات الإنذار من غارات جوية في مختلف أنحاء أوكرانيا، صباح اليوم الأحد بعد أن أقلعت مقاتلات روسية من قاعدتين جويتين في بيلاروس، طبقا لوسائل إعلام محلية نقلا عن مجموعة المراقبة البيلاروسية "جايون".

وفي عشية أعياد الميلاد (الكريسماس)، الذي يصادف مرور عشرة أشهر على الغزو الروسي لأوكرانيا، قتلت القوات الروسية عشرة أشخاص وأصابت عشرات آخرين في هجوم على أنظمة "جراد"، في مدينة "خيرسون" جنوب البلاد، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد، نقلا عن مسؤولين أوكرانيين.

وأظهرت الصور جثثا متناثرة في منطقة تسوق، إلى جانب سيارات مدمرة ومبان مهدمة.

وذكر الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي أن بلاده تستعد "لأشكال مختلفة من الإجراءات" من قبل روسيا، في أعقاب اجتماع أمس الجمعة مع كبار قادته العسكريين.

وحذر مسؤولون أوكرانيون من أن روسيا ربما تشن هجوما واسعا آخر، خلال الشتاء، بما في ذلك محاولة ثانية للاستيلاء على كييف.