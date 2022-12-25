مسؤول روسي: استحالة استبدال أو سلخ روسيا عن السوق العالمية للطاقة

أكد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، استحالة استبدال موارد الطاقة الروسية أو سلخها عن السوق العالمية للطاقة، مبينا أنه "لا يمكن للعالم أن يعيش بدون تلك الموارد".

وقال نوفاك في مقابلة مع وكالة "تاس" الروسية للأنباء نشرتها في وقت متأخر مساء السبت: "من الواضح أن استهلاك موارد الطاقة سوف ينمو في المستقبل فقط، لذلك لا أستطيع أن أتخيل كيف ستتم إدارة الاقتصاد العالمي من دون موارد الطاقة التي لدينا. ولا يوجد من يحل محلنا، هذا أمر مستحيل."

وأضاف: "فضلا عن ذلك، لا أتصور العالم من دون مشاركتنا، ومن دون كفاءاتنا. وفي هذا الصدد نحن متفائلون ونضع لأنفسنا فقط أهدافا طموحة."

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي إن بلاده هي "أكبر لاعب في مجال الطاقة... هناك نسبة 20 بالمئة من صادرات الغاز في العالم من روسيا، وأكثر من 20 بالمئة من النفط، تعتبر (روسيا) ثالث أكبر مورّد للفحم في العالم"، بحسب ما أوردته قناة "آر تي عربية" الروسية عن المقابلة.

وأوضح نوفاك أن بلاده استطاعت الإبقاء على أسعار الوقود منخفضة خلال عام 2022، حيث زادت أسعار البنزين بنسبة 6ر0% فقط، وأسعار الديزل بنسبة 4ر8%، في ظل ارتفاع معدل التضخم إلى 1ر11%.

وقال أيضا إن روسيا تعتزم خلال عام 2023 تجنب ارتفاع الأسعار إلى ما يزيد عن معدل التضخم في البلاد.