العاهل الإسباني يستنكر الحرب الروسية على أوكرانيا في كلمته بمناسبة الكريسماس

استنكر العاهل الإسباني الملك فيليب السادس، في كلمة ألقاها بمناسبة عيد الميلاد (الكريسماس)، الحرب الروسية على أوكرانيا، وتداعياتها.

وقال الملك في كلمته، التي بثتها محطات الإذاعة والتلفزيون مساء السبت، إن الصراع "قد سبب بالفعل مستوى لا يمكن تخيله من الدمار والخراب".

وحذر العاهل الإسباني من تداعيات "ذات خطورة عالمية" للحرب، التي تركت أثرها على أمن بلاده. وأوضح أنه يتعين على إسبانيا في خضم ذلك "تعزيز الدفاع الجماعي" مع حلفائها.

وأكد الملك أنه، رغم ذلك، يجب السعي مع المجتمع الدولي لتحقيق السلام.

وقال الملك، الذي يبلغ من العمر 54 عاما، إن الديمقراطية والاتحاد الأوروبي هما "الركيزتان" اللتان يستند إليهما حاضر إسبانيا ومستقبلها.

كما أشار إلى ثلاثة تهديدات تواجه الديمقراطية اليوم، وهي "الانقسام"، و"تدهور التعايش المشترك" و"انحسار المؤسسات".

وتحدث العاهل الإسباني في كلمته، التي استمرت 12 دقيقة، وسجلت قبل عدة أيام، عن الأزمات الاقتصادية، وأزمة الطاقة، وارتفاع معدل التضخم في عديد من الدول. وقال الملك إن هناك عائلات إسبانية كثيرة قد تأثرت بتداعيات ذلك.

وتابع: "ارتفاع الأسعار، وخاصة أسعار المواد الغذائية، يجعل الأسر تشعر بعدم الأمان"، مضيفا أن ذلك قد دفع الناس إلى تقديم تضحيات، بعضها كبير للغاية.